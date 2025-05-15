Президентське подружжя привітало зі святами та поділилося спільним фото у вишиванках. Про це пише Show 24 з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.

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Зеленські підкреслили, що ми маємо цінувати наше коріння та традиції, а також передавати їх наступним поколінням.

Сьогодні – про дуже важливе: наше коріння, родину. Сенси, які цього року об'єднані однією датою. У кожному візерунку українських вишиванок – сила роду, традицій, історії. Сила багатьох людей, завдяки яким ми всі є. Зв'язок, який передається між поколіннями і який маємо берегти та цінувати. Обов'язково збережемо й передамо українське, наше рідне, наступним поколінням,

– зазначило подружжя.



Володимир та Олена Зеленські / Фото з телеграм-каналу президента

Вишиванки Зеленських – у чому символізм

Президент Володимир Зеленський постав у чорній вишитій сорочці від бренду Damirli. У її центрі – геометричний орнамент з червоних ягід, що нагадують гілки калини.

Калина – символ крові, що пролилася за Україну, символ незламності, національної ідентичності та вічного відродження,

– зауважила дизайнерка Ельвіра Гасанова.

Білий контур навколо калини символізує захист, що оберігає коріння. Форма нагадує бджолині соти – а це символ об'єднаності громади. Чорний колір вишиванки – це не символ трауру, а гідність у складні часи.

Перша леді України Олена Зеленська обрала білу вишиванку від бренду Etnodim з об'ємними рукавами, в якій вже з'являлась на публіці. Тут поєдналось одразу кілька технік – біла вишивка, ажурне шиття, вирізування і мережка. Сорочку прикрашають квіткові та геометричні орнаменти у вигляді ромбів.