Лев XIV офіційно став головою Римо-католицької церкви. Перша леді України супроводила свого чоловіка до Ватикану та обрала для події стриманий total black образ, передає Show 24.

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Олена Зеленська з'явилася на церемонії інтронізації Папи Римського Лева XIV в елегантному образі. Вона одягнула чорний костюм, який складався зі спідниці довжини міді та жакета, і блузу такого ж кольору. Свій образ перша леді України доповнила ремінцем, капроновими колготками, туфлями та прикрасами.

Зеленська покрила голову чорним обідком з вуаллю, зробила легенький макіяж та накрутила волосся. До жакета перша леді України прикріпила брошку. Згодом вона одягнула чорні сонцезахисні окуляри.

Володимир та Олена Зеленські у Ватикані / Фото Getty Images

Володимир та Олена Зеленські / Фото ОП

Володимир Зеленський для події також обрав чорне вбрання: штани, куртку та, ймовірно, футболку. Президент України вже не один раз наголошував, що носитиме костюм, коли завершиться війна.

Раніше ми писали, який образ Олена Зеленська обрала на День вишиванки.