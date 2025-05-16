Олена Зеленська зізналась, що не дивилась зустріч президентів у прямому етері. Лише згодом швидко переглянула, як це було. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.

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"Мені пощастило, тому що я думаю, що в той момент таке напруження було важко витримати. Мені було цікаво, що ж про це думають інші. І мене потішило, що реакція була така ж сама, як і в мене. Це складно. Співчуття і підтримка президенту, тому що це було витримати дуже складно. Знаючи його характер, я розуміла, наскільки він тримається. І це було мужньо. І він все витримав", – поділилась перша леді.

Олена Зеленська також переповіла діалог з чоловіком, який відбувся після перепалки в Білому домі.

Я йому зателефонувала. Я спитала: що там, як ти. Він каже: "Нормально, все нормально. Ми працюємо. Все, бувай,

– поділилась Зеленська.

Дружина президента зізналась, що якби була на місці чоловіка, могла б бути ще емоційнішою. На її думку, конфлікт у Білому домі вийшов за межі дипломатичного протоколу. Однак Володимир Зеленський не дозволив би собі покинути залу.

"Я не думаю, що це йому було приємно і не складно, адже це був для нього виклик емоційний, важкий. Проте все нормально. Я не знаю, як би я себе поводила. Я думаю, що я б більше емоційно реагувала, ніж він. Все було поза дипломатичними протоколами. Тобто це було взагалі не так, як завжди це буває. Проте в нього така відповідальність, що він не зможе просто скинути з себе цю напругу і вийти", – вважає Олена Зеленська.

Нагадаємо, після суперечки президента Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі викликала хвилю обговорень у соцмережах. Тоді Україну масово підтримали у міжнародній спільноті.