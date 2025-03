Після зустрічі Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті мережа вибухнула підтримкою в бік українського президента. Ron Gallo написав на цю тему сатиричний трек та опублікував його на своїй сторінці, передає 24 Канал.

Ron Gallo під гітару виконав трек If only Zelenskyy had a nice suit ("Якби у Зеленського був гарний костюм"), де висміяв дорікання через вбрання лідера України. Музикант іронізує з приводу слів журналіста Браяна Гленна й того, у якому стилі спілкувалися Трамп і Венс з Зеленським – перебиваючи й на підвищених тонах.

Ron Gallo – If only Zelenskyy had a nice suit: відео

Ця пісня Ron Gallo увійшла до альбому 7AM Songs of Resistance For the Internet. Ця платівка зібрала й інші сатиричні треки на актуальні теми, які музикант викладав у своїх соцмережах.

Я прокидаюся о 7 ранку і створюю ці пісні за 5 хвилин, а потім ділюся ними в соціальних мережах. Деякі з них стали вірусними, тому я ділюся незведеним, необробленим, сирим аудіо з постів в інстаграмі й тіктоці на численні прохання, щоб люди могли їх мати,

– поділився співак.

Пісня про Зеленського та його костюм зібрала понад 250 тисяч вподобань та безліч коментарів. Українці, зокрема, подякували співаку за підтримку.