Елена Зеленская призналась, что не смотрела встречу президентов в прямом эфире. Лишь впоследствии быстро пересмотрела, как это было. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

К слову Елена Зеленская очаровала новым образом: где и за сколько купить вышиванку, как у первой леди

"Мне повезло, потому что я думаю, что в тот момент такое напряжение было трудно выдержать. Мне было интересно, что же об этом думают другие. И меня порадовало, что реакция была такая же, как и у меня. Это сложно. Сочувствие и поддержка президенту, потому что это было выдержать очень сложно. Зная его характер, я понимала, насколько он держится. И это было мужественно. И он все выдержал", – поделилась первая леди.

Елена Зеленская также пересказала диалог с мужем, который состоялся после перепалки в Белом доме.

Я ему позвонила по телефону. Я спросила: что там, как ты. Он говорит: "Нормально, все нормально. Мы работаем. Все, пока,

– поделилась Зеленская.

Жена президента призналась, что если бы была на месте мужа, могла бы быть еще более эмоциональной. По ее мнению, конфликт в Белом доме вышел за пределы дипломатического протокола. Однако Владимир Зеленский не позволил бы себе покинуть зал.

"Я не думаю, что это ему было приятно и не сложно, ведь это был для него вызов эмоциональный, тяжелый. Однако все нормально. Я не знаю, как бы я себя вела. Я думаю, что я бы больше эмоционально реагировала, чем он. Все было вне дипломатических протоколов. То есть это было вообще не так, как всегда это бывает. Однако у него такая ответственность, что он не сможет просто сбросить с себя это напряжение и выйти", – считает Елена Зеленская.

Напомним, после спора президента Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме вызвала волну обсуждений в соцсетях. Тогда Украину массово поддержали в международном сообществе.