Виклик собі та суспільству, – LIDA LEE випустила провокативний трек з еротичною назвою "Хентай"
- Українська співачка LIDA LEE випустила нову пісню "Хентай", що закликає не соромитися власних бажань та сексуальності.
- Кліп на трек показує артистку у спокусливих образах, а публіка залишилася в захваті від пісні.
Українська співачка LIDA LEE презентувала пісню з провокативною назвою "Хентай", яка вже сподобалась публіці.
Крім того, артистка показала кліп на новий трек і розкрила важливий посил синглу, пише Show 24.
Не пропустіть Кацурін назвав причину масового отруєння і розповів, що тепер буде з його рестораном
Так, одна з головних ідей нової пісні LIDA LEE – не соромитись власних бажань, відкрити в собі сексуальність та не боятись осуду суспільства, адже мовчання призводить до нерозуміння себе, своїх меж, страхів і фантазій.
Назва "Хентай" не просто так – це виклик собі та суспільству. Назва провокує, ламає табу, привертає увагу до важливої теми: сексуальність, про яку у нас не заведено говорити вголос. Але водночас це такий драйвовий літній трек, який транслює свободу та легкість у всьому,
– поділилась LIDA LEE.
Для довідки! Хентай – це жанр японської анімації або коміксів, що містить відверті сексуальні сцени. У перекладі з японської слово "хентай" означає "відхилення" або "дивна сексуальна поведінка", але за межами Японії воно стало загальним терміном для позначення еротичної або порнографічної манги та аніме.
У кліпі на трек "Хентай" виконавиця з'являється у різних спокусливих образах та їздить на байку.
Повільно і ніжно роздягай, обіймай мене, тримай. Ай, не підглядай, довіряй, спокушай… Хитай і цілуй усюди потайки. Хентай. Дозволяй не тільки доторки,
– співає LIDA LEE.
LIDA LEE – "Хентай": дивіться відео онлайн
Чи сподобався трек публіці?
У коментарях під кліпом фани залишилися в захваті від пісні LIDA LEE "Хентай".
- "Крута пісня! Сприймається легко";
- "Красиво, гаряче, шалено";
- "Нереально гарна та пісня вайбова";
- "Дуже круто".
Що слухачі кажуть про пісню Lida Lee "Хентай" / Скриншоти з ютубу
Нагадаємо, що напередодні відбулася ще одна прем'єра – пісня "Don't Push the Horses" розриває соцмережі.