Виклик собі та суспільству, – LIDA LEE випустила провокативний трек з еротичною назвою "Хентай"

Українська співачка LIDA LEE презентувала пісню з провокативною назвою "Хентай", яка вже сподобалась публіці.

Крім того, артистка показала кліп на новий трек і розкрила важливий посил синглу, пише Show 24.

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Так, одна з головних ідей нової пісні LIDA LEE – не соромитись власних бажань, відкрити в собі сексуальність та не боятись осуду суспільства, адже мовчання призводить до нерозуміння себе, своїх меж, страхів і фантазій.

Назва "Хентай" не просто так – це виклик собі та суспільству. Назва провокує, ламає табу, привертає увагу до важливої теми: сексуальність, про яку у нас не заведено говорити вголос. Але водночас це такий драйвовий літній трек, який транслює свободу та легкість у всьому,

– поділилась LIDA LEE.

Для довідки! Хентай – це жанр японської анімації або коміксів, що містить відверті сексуальні сцени. У перекладі з японської слово "хентай" означає "відхилення" або "дивна сексуальна поведінка", але за межами Японії воно стало загальним терміном для позначення еротичної або порнографічної манги та аніме.

У кліпі на трек "Хентай" виконавиця з'являється у різних спокусливих образах та їздить на байку.

Повільно і ніжно роздягай, обіймай мене, тримай. Ай, не підглядай, довіряй, спокушай… Хитай і цілуй усюди потайки. Хентай. Дозволяй не тільки доторки,

– співає LIDA LEE.

LIDA LEE – "Хентай": дивіться відео онлайн

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У коментарях під кліпом фани залишилися в захваті від пісні LIDA LEE "Хентай".

"Крута пісня! Сприймається легко";

"Красиво, гаряче, шалено";

"Нереально гарна та пісня вайбова";

"Дуже круто".

Що слухачі кажуть про пісню Lida Lee "Хентай" / Скриншоти з ютубу

Нагадаємо, що напередодні відбулася ще одна прем'єра – пісня "Don't Push the Horses" розриває соцмережі.