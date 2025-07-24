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Show24 Музика Виклик собі та суспільству, – LIDA LEE випустила провокативний трек з еротичною назвою "Хентай"
24 липня, 16:35
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Виклик собі та суспільству, – LIDA LEE випустила провокативний трек з еротичною назвою "Хентай"

Софія Хомишин
Основні тези
  • Українська співачка LIDA LEE випустила нову пісню "Хентай", що закликає не соромитися власних бажань та сексуальності.
  • Кліп на трек показує артистку у спокусливих образах, а публіка залишилася в захваті від пісні.

Українська співачка LIDA LEE презентувала пісню з провокативною назвою "Хентай", яка вже сподобалась публіці.

Крім того, артистка показала кліп на новий трек і розкрила важливий посил синглу, пише Show 24.

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Так, одна з головних ідей нової пісні LIDA LEE – не соромитись власних бажань, відкрити в собі сексуальність та не боятись осуду суспільства, адже мовчання призводить до нерозуміння себе, своїх меж, страхів і фантазій.

Назва "Хентай" не просто так – це виклик собі та суспільству. Назва провокує, ламає табу, привертає увагу до важливої теми: сексуальність, про яку у нас не заведено говорити вголос. Але водночас це такий драйвовий літній трек, який транслює свободу та легкість у всьому,
– поділилась LIDA LEE.

Для довідки! Хентай – це жанр японської анімації або коміксів, що містить відверті сексуальні сцени. У перекладі з японської слово "хентай" означає "відхилення" або "дивна сексуальна поведінка", але за межами Японії воно стало загальним терміном для позначення еротичної або порнографічної манги та аніме.

У кліпі на трек "Хентай" виконавиця з'являється у різних спокусливих образах та їздить на байку.

Повільно і ніжно роздягай, обіймай мене, тримай. Ай, не підглядай, довіряй, спокушай… Хитай і цілуй усюди потайки. Хентай. Дозволяй не тільки доторки,
– співає LIDA LEE. 

LIDA LEE – "Хентай": дивіться відео онлайн 

Чи сподобався трек публіці?

У коментарях під кліпом фани залишилися в захваті від пісні LIDA LEE "Хентай".

  • "Крута пісня! Сприймається легко";
  • "Красиво, гаряче, шалено";
  • "Нереально гарна та пісня вайбова";
  • "Дуже круто".

Що слухачі кажуть про пісню Lida Lee "Хентай" / Скриншоти з ютубу

 

Нагадаємо, що напередодні відбулася ще одна прем'єра – пісня "Don't Push the Horses" розриває соцмережі. 