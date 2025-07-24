Також ресторатор розкрив, як команда розв'язує цю проблему. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Кацуріна.

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Так, станом на зараз постраждали 119 людей, включно з самим Кацуріним. 46 пацієнтів ще залишаються в лікарні, однак більшість із них мають виписати вже до кінця тижня.

Що стало причиною отруєння?

Як розповів Михайло, усі, хто отруївся, їли сінгапурський чизкейк 14 і 15 липня. У складі десерту був яєчний крем, у якому добре розмножується сальмонела. При цьому, температура запікання була нижчою за 70°C – цього недостатньо, щоб знищити бактерію.

Продукти, з яких готували чізкейк, лабораторно чисті. Натомість у двох кухарів виявили сальмонельоз. Вони також їли цей десерт. Один – сушеф, інший – заготівельник.

Носії вони, чи також потерпілі – ми не знаємо,

– зазначив ресторатор.

Крім того, фахівці Держпродспоживслужби знайшли серйозні порушення санітарних норм в ресторані "Китайський привіт" у Львові:

інвентар з різних кухонь мили в одному приміщенні;

сипучі продукти зберігали у коридорі підвалу;

не було чітких журналів контролю температури;

прибиральний інвентар не маркований;

лише 7 із 23 працівників мали чинні медкнижки.

Що тепер робить команда Кацуріна?

Ресторатор заявив, що визнає помилки та вже працює над їх усуненням. Зараз команда підтримує постраждалих і виплачує їм компенсації. У закладі змінюють постачальника яєць і переходять на використання пастеризованих яєчних сумішей, що є безпечнішими. Також у всій мережі повністю оновлюють систему харчової безпеки – над цим працює окрема команда, яку Кацурін вирішив очолити особисто. До того ж команда прибрала з меню сінгапурський чизкейк.

Напередодні наша редакція писала про те, що кажуть люди, які отруїлися в ресторані чоловіка Наді Дорофєєвої.