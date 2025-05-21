Вперше після розлучення: Валерій Харчишин відверто заговорив про особисте життя
- Валерій Харчишин, лідер гурту "Друга Ріка", поділився думками про стосунки та кохання в новому інтерв'ю.
- Після розлучення з дружиною Юлією, йому приписували роман із Яніною Соколовою.
Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин рідко говорить про особисте життя, але вирішив відверто поділився своїми думками про стосунки та те, чого очікує від кохання. Про це він розповів у новому інтерв'ю.
Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Марічки Падалко.
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Інтерв'ю з Валерієм Харчишином: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, нещодавно Валерій Харчишин розлучився зі своєю дружиною Юлією після 13 років стосунків. Співак розповідав, що розірвали стосунки вони ще до початку повномасштабного вторгнення. Після цього музиканту приписували роман із журналісткою Яніною Соколовою, але ні чоловік, ні жінка цього не коментують. Водночас у травні 2022 року Валерій Харчишин натякав, що має стосунки. Цього року про це говорила і Яніна.