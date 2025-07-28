Лідер гурту "Пиріг і Батіг" поповнив лави ЗСУ
- Соліст гурту "Пиріг і Батіг" Мар'ян Пирожок добровільно вступив до лав Збройних Сил України.
- Мар'ян Пирожок є засновником музичних гуртів "ГИЧ оркестр" та "Пиріг і Батіг", які популяризують українську мову та поезію.
- Музикант не розголошує деталей своєї служби.
Соліст гурту "Пиріг і Батіг" Мар'ян Пирожок повідомив, що мобілізувався. Він розповів, що добровільно вирішив вступити до лав Збройних Сил.
Мар'ян Пирожок, більш відомий під псевдонімом Мар'ян Пиріг, повідомив новину на своїй сторінці на фейсбуці. Про це пише Show 24.
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Соліст колективу не став розголошувати деталей служби – до якого підрозділу долучився чи де зараз перебуває. Але зізнався, що ухвалив це рішення добровільно.
От рідко буваю на теренах мережевих… Багато про що є повісти, та не стає часу. Але щоб ви не хвилювались, де я і що я, офіційно повідомляю – добровільно вступив до лав Збройних Сил України! Далі буде…
– поділився музикант.
Мар'ян Пиріг / Фото з фейсбуку музиканта
Що відомо про Мар'яна Пирога?
- Мар'ян Пирожок – український музикант та художник. Він є засновником музичних гуртів "ГИЧ оркестр" та фолькгурту "Пиріг і Батіг".
- Музикант народився у Львові, його батько теж займався музикою, а дідусь був співаком. Навчався у Львівському лісотехнічному університеті на дизайнера, але покинув навчання на другому курсі й вступив до ЗСУ. У 2003 році одружився з художницею Юлією Долинською.
- Гурт "Пиріг і Батіг", заснований у 2020 році, популяризує українську мову та поезію через музику. У піснях звучать вірші Павла Тичини, Василя Стуса, Володимира Сосюри, Богдана-Ігоря-Антонича та інших.