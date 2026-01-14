Як зараз виглядає лідер "Валентина Стрикала": Юрій Каплан уперше за довгий час показав нове фото

Вокаліст гурту "Валентин Стрикало", Юрій Каплан, уперше за довгий час показав, як виглядає зараз.

Він виставив нове фото у соцмережах в образі, який помітно відрізняється від того з, яким його пам'ятає аудиторія. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку музиканта.

Упродовж останніх років Юрій майже не ділився особистими фото в соцмережах і загалом вів там малопублічний спосіб життя.

13 січня ж Каплан опублікував селфі, зроблене в дзеркалі для того, щоб оголосити про збір коштів для підрозділу ЗСУ "Вовки Да Вінчі". Він став наставником кампанії "Один зі зграї".

1 листопада виповнилося б 30 років Герою України Дмитру Коцюбайлу "Да Вінчі". Він об'єднував людей навколо боротьби за свободу – його відданість і лідерство надихають і досі. Тому я підтримую традицію пам’яті й долучаюся до щорічного збору,

– написав музикант.

Який вигляд Юрій Каплан мав раніше?

На піку популярності лідер гурту "Валентин Стрикало" носив довшу зачіску, а згодом його образ доповнили окуляри.

Юрій Каплан / Фото з відкритих джерел та соцмереж музиканта

Що відомо про гурт "Валентин Стрикало"?