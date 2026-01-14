Як зараз виглядає лідер "Валентина Стрикала": Юрій Каплан уперше за довгий час показав нове фото
- Юрій Каплан, лідер гурту "Валентин Стрикало", вперше за довгий час опублікував нове фото, щоб оголосити про збір коштів для підрозділу ЗСУ "Вовки Да Вінчі".
- Після початку повномасштабного вторгнення Каплан активно підтримує ЗСУ.
Вокаліст гурту "Валентин Стрикало", Юрій Каплан, уперше за довгий час показав, як виглядає зараз.
Він виставив нове фото у соцмережах в образі, який помітно відрізняється від того з, яким його пам'ятає аудиторія. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку музиканта.
Упродовж останніх років Юрій майже не ділився особистими фото в соцмережах і загалом вів там малопублічний спосіб життя.
13 січня ж Каплан опублікував селфі, зроблене в дзеркалі для того, щоб оголосити про збір коштів для підрозділу ЗСУ "Вовки Да Вінчі". Він став наставником кампанії "Один зі зграї".
1 листопада виповнилося б 30 років Герою України Дмитру Коцюбайлу "Да Вінчі". Він об'єднував людей навколо боротьби за свободу – його відданість і лідерство надихають і досі. Тому я підтримую традицію пам’яті й долучаюся до щорічного збору,
– написав музикант.
Долучитись до збору можна за посиланням
Який вигляд Юрій Каплан мав раніше?
На піку популярності лідер гурту "Валентин Стрикало" носив довшу зачіску, а згодом його образ доповнили окуляри.
Юрій Каплан / Фото з відкритих джерел та соцмереж музиканта
Що відомо про гурт "Валентин Стрикало"?
- Його Юрій створив у 2010 році. Дебютний альбом колективу називається "Змирись та розслабся!".
- Хітом гурту є трек "Наше лето", який за 14 років зібрав 64 мільйони переглядів на ютубі.
- У 2019 році Каплан оголосив про завершення існування "Валентина Стрикало".
- Зауважимо, що до 2022 року колектив мав широку популярність у країнах СНД. Водночас позиція Юрія Каплана неодноразово викликала суспільні дискусії в Україні, оскільки навіть після окупації Криму та початку війни на Донбасі гурт продовжив виступати в країні-агресорці та брав участь у різних фестивалях.
- Однак після початку повномасштабного вторгнення лідер гурту "Валентин Стрикало" активно підтримує ЗСУ.