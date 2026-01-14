Как сейчас выглядит лидер "Валентина Стрыкала": Юрий Каплан впервые за долгое время показал новое фото
- Юрий Каплан, лидер группы "Валентин Стрыкало", впервые за долгое время опубликовал новое фото, чтобы объявить о сборе средств для подразделения ВСУ "Волки Да Винчи".
- После начала полномасштабного вторжения Каплан активно поддерживает ВСУ.
Вокалист группы "Валентин Стрыкало", Юрий Каплан, впервые за долгое время показал, как выглядит сейчас.
Он выставил новое фото в соцсетях в образе, который заметно отличается от того с, каким его помнит аудитория. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу музыканта.
В последние годы Юрий почти не делился личными фото в соцсетях и вообще вел там малопубличный образ жизни.
13 января же Каплан опубликовал селфи, сделанное в зеркале для того, чтобы объявить о сборе средств для подразделения ВСУ "Волки Да Винчи". Он стал наставником кампании "Один из стаи".
1 ноября исполнилось бы 30 лет Герою Украины Дмитрию Коцюбайло "Да Винчи". Он объединял людей вокруг борьбы за свободу – его преданность и лидерство вдохновляют до сих пор. Поэтому я поддерживаю традицию памяти и присоединяюсь к ежегодному сбору,
– написал музыкант.
Приобщиться к сбору можно по ссылке
Как Юрий Каплан выглядел раньше?
На пике популярности лидер группы "Валентин Стрыкало" носил длинную прическу, а впоследствии его образ дополнили очки.
Юрий Каплан / Фото из открытых источников и соцсетей музыканта
Что известно о группе "Валентин Стрыкало"?
- Ее Юрий создал в 2010 году. Дебютный альбом коллектива называется "Смирись и расслабься!".
- Хитом группы является трек "Наше лето", который за 14 лет собрал 64 миллиона просмотров на ютубе.
- В 2019 году Каплан объявил о завершении существования "Валентина Стрыкало".
- Заметим, что до 2022 года коллектив имел широкую популярность в странах СНГ. В то же время позиция Юрия Каплана неоднократно вызывала общественные дискуссии в Украине, поскольку даже после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе группа продолжила выступать в стране-агрессоре и участвовала в различных фестивалях.
- Однако после начала полномасштабного вторжения лидер группы "Валентин Стрыкало" активно поддерживает ВСУ.