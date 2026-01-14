Как сейчас выглядит лидер "Валентина Стрыкала": Юрий Каплан впервые за долгое время показал новое фото

Вокалист группы "Валентин Стрыкало", Юрий Каплан, впервые за долгое время показал, как выглядит сейчас.

Он выставил новое фото в соцсетях в образе, который заметно отличается от того с, каким его помнит аудитория. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу музыканта.

Не пропустите Уже не одинокая: Кристину Соловий подловили в центре Львова с любимым

В последние годы Юрий почти не делился личными фото в соцсетях и вообще вел там малопубличный образ жизни.

13 января же Каплан опубликовал селфи, сделанное в зеркале для того, чтобы объявить о сборе средств для подразделения ВСУ "Волки Да Винчи". Он стал наставником кампании "Один из стаи".

1 ноября исполнилось бы 30 лет Герою Украины Дмитрию Коцюбайло "Да Винчи". Он объединял людей вокруг борьбы за свободу – его преданность и лидерство вдохновляют до сих пор. Поэтому я поддерживаю традицию памяти и присоединяюсь к ежегодному сбору,

– написал музыкант.

Приобщиться к сбору можно по ссылке

Как Юрий Каплан выглядел раньше?

На пике популярности лидер группы "Валентин Стрыкало" носил длинную прическу, а впоследствии его образ дополнили очки.

Юрий Каплан / Фото из открытых источников и соцсетей музыканта

Что известно о группе "Валентин Стрыкало"?