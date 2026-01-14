Это произошло не случайно, ведь к Соловий подошел блогер Николас Карма и поинтересовался, сколько стоит ее лук, пишет 24 Канал со ссылкой на видео в инстаграме.
Кристина вместе с любимым прогуливались площадью Рынок, что во Львове. Внимательные зрители увидят, что на видео заблюрили мужчину, который был рядом с Соловий. Поэтому рассмотреть ее любимого не удастся.
Тем более певица говорила, что не спешит афишировать отношения, хоть и не прячется от чужих глаз.
На вопрос блогера, в чем она одета, артистка ответила довольно интригующе.
В свитере своего мужа,
– коротко отметила исполнительница.
Такое заявление подталкивает к размышлениям, что звезда, возможно, уже даже успела выйти замуж. Однако никаких официальных заявлений по этому поводу нет.
А о любимом человеке Кристина сказала всего два слова: "Люблю его".
Добавим, что когда Николас Карма подошел к паре, то избранник Соловий сразу отошел от камер и просто растворился в толпе.
Ранее певица в программе "Тур по звездам" призналась, что никогда не хотела выносить на всеобщее обозрение личное. Единственный раз она вынуждена была это сделать, когда ее сожгли с поличным с Сергеем Жаданом.
Что известно об отношениях Сергея Жадана и Кристины Соловий?
- Впервые об отношениях с поэтом певица рассказала в 2024 году в интервью Маше Ефросининой. Сергей позвал девушку к себе на интервью, потом даже предлагал записать совместную песню. С этого момента постепенно начали завязываться романтические отношения.
- Позже пара вместе снялась в клипе "Юность". На тот момент их роман был в самом разгаре.
- Позже они разошлись, потому что Кристина влюбилась в другого мужчину.