Это произошло не случайно, ведь к Соловий подошел блогер Николас Карма и поинтересовался, сколько стоит ее лук, пишет 24 Канал со ссылкой на видео в инстаграме.

Кристина вместе с любимым прогуливались площадью Рынок, что во Львове. Внимательные зрители увидят, что на видео заблюрили мужчину, который был рядом с Соловий. Поэтому рассмотреть ее любимого не удастся.

Тем более певица говорила, что не спешит афишировать отношения, хоть и не прячется от чужих глаз.

На вопрос блогера, в чем она одета, артистка ответила довольно интригующе.

В свитере своего мужа,

– коротко отметила исполнительница.

Такое заявление подталкивает к размышлениям, что звезда, возможно, уже даже успела выйти замуж. Однако никаких официальных заявлений по этому поводу нет.

А о любимом человеке Кристина сказала всего два слова: "Люблю его".

Добавим, что когда Николас Карма подошел к паре, то избранник Соловий сразу отошел от камер и просто растворился в толпе.

Ранее певица в программе "Тур по звездам" призналась, что никогда не хотела выносить на всеобщее обозрение личное. Единственный раз она вынуждена была это сделать, когда ее сожгли с поличным с Сергеем Жаданом.

Что известно об отношениях Сергея Жадана и Кристины Соловий?