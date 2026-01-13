Подробностями Андреева поделилась в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на "Коротко о".

Тоже интересно 27-летний известный украинский певец стал учителем в школе

Янина Андреева поделилась, что устроилась на офисную работу, однако не раскрыла, чем именно занимается.

Возможно, там я кому-то не понятна, потому что по-своему могу мыслить, видеть, наблюдать. Но это стабильность,

– отметила она.

Актриса вспомнила, что очень долго была без работы. Некоторое время Янина работала в утренней программе, выходившей на телевидении, но потом ее закрыли.

У меня уже старенькая мама. Папа ушел из жизни в 2023 году, и это был очень тяжелый период. Работы нет, съемок нет. Ты просто сидишь и думаешь: "Ну все, ты на дне, приплыли". Я много лет не искала работу в другом секторе, потому что видела себя только в этой сфере. И до сих пор вижу, что это мое,

– отметила Андреева.

Звезда сериала "Школа" рассказала, что работала с 18 лет: и утром, и ночью. По словам Андреевой, она "убила свое здоровье", но получила большой опыт на радио, телевидении и в кино.

Всегда считала, что я на своем месте. И когда поняла, что времени прошло очень много, а денег нет, работы нет, надо что-то делать. Поэтому, конечно, я видела себя в другом месте, но там меня нет. И семью надо поддерживать. Здоровье очень сильно начало сыпаться. Маме надо помогать. Поэтому творчество творчеством, а есть что-то надо,

– подчеркнула актриса.

Что известно о Янине Андреевой?