Подробицями Андрєєва поділилась у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на "Коротко про".
Яніна Андрєєва поділилась, що влаштувалась на офісну роботу, однак не розкрила, чим саме займається.
Можливо, там я комусь не зрозуміла, бо по-своєму можу мислити, бачити, спостерігати. Але це стабільність,
– зазначила вона.
Акторка пригадала, що дуже довго була без роботи. Деякий час Яніна працювала у ранковій програмі, що виходила на телебаченні, але потім її закрили.
У мене вже старенька мама. Тато пішов з життя у 2023 році, і це був дуже важкий період. Роботи немає, зйомок немає. Ти просто сидиш і думаєш: "Ну все, ти на дні, припливли". Я багато років не шукала роботу в іншому секторі, бо бачила себе тільки в цій сфері. І до сих пір бачу, що це моє,
– зазначила Андрєєва.
Зірка серіалу "Школа" розповіла, що працювала з 18 років: і вранці, і вночі. За словами Андрєєвої, вона "вбила своє здоров'я", але отримала великий досвід на радіо, телебаченні та в кіно.
Завжди вважала, що я на своєму місці. І коли зрозуміла, що часу пройшло дуже багато, а грошей немає, роботи немає, треба щось робити. Тому, звісно, я бачила себе в іншому місці, але там мене немає. І сім'ю треба підтримувати. Здоров'я дуже сильно почало сипатися. Мамі треба допомагати. Тому творчість творчістю, а їсти щось треба,
– підкреслила акторка.
Що відомо про Яніну Андрєєву?
Яніна Андрєєва народилася в Києві й з дитинства мріяла стати акторкою. Вона навчалась у Київському національному університеті культури та мистецтв на дикторку і ведучу телебачення.
Жінка працювала журналісткою, асистенткою режисера, діджейкою на радіо, телеведучою, акторкою. Знімалась у серіалах "Янгол-охоронець", "Єфросинія", "Ключі від серця".
Найбільша популярність прийшла до Андрєєвої після зйомок у серіалі "Школа", який вийшов у 2018 році. Вона зіграла роль вчительки економіки Катерини Білозерської.