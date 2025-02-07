Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз замилувала фото з новонародженою донечкою

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз показала фото з новонародженою донечкою. Світлиною з Туве Джейн також поділився чоловік акторки – кінорежисер Чарлі Макдавелл.

Відповідні фотографії подружжя опублікувало на своїх інстаграм-сторінка, передає 24 Канал. Однак вони поки не показали обличчя доньки повністю.

До слова Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вперше стала мамою

На фото Лілі Коллінз тримає донечку на руках та усміхається до неї. У коментарях шанувальники вітають зірку серіалу "Емілі в Парижі" з народженням дитини та пишуть інші приємні слова.

Режим "мама",

– коротко підписала світлину акторка.

Чарлі Макдавелл також опублікував у своєму інстаграмі світлину з маленькою Туве Джейн. Дівчинка лежить у батька на колінах, поки він грається із її ручками.

Режим "тато", – йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелл повідомили про те, що вперше стали батьками минулого тижня. Вони опублікували світлину новонародженої донечки, на якій вона спить у ліжечку. Дівчинку подружжю народила сурогатна мама. У дописі пара висловила вдячність всім, хто допомагав їм на цьому шляху.