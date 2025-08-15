Українська чемпіонка назавжди вписала своє ім'я у світовому спорті. Хоч через травму Лілія Подкопаєва не змогла повернутись до спорту, вона шукала для себе нові заняття.

Родом чемпіонка з Донецька. Сьогодні, 15 серпня, вона відзначає 47-й день народження. З 5 років займалась спортивною гімнастикою, що стало для неї доленосним рішенням. Що відомо про кар'єру спортсменки, чи спілкується вона зі зрадницею Ані Лорак і де та як живе зараз, читайте в матеріалі Show24.

Може зацікавити Як і де живе сьогодні Наталка Карпа, чоловік якої служить в ЗСУ

Головні спортивні здобутки і травма

У 1993 році Подкопаєва стала чемпіонкою України та взяла участь у чемпіонаті світу. У 18 років спортсменка досягла справжнього визнання. Вона була учасницею Олімпійських ігор 1996 року, де здобула три медалі в Атланті. Дві золоті – у вільних вправах та в абсолютному заліку та срібну – на колоді.

Лілія Подкопаєва на Олімпійських іграх у 1996 році: дивіться відео онлайн

Цікавий факт, що тоді вона виконала елемент, над яким працювала 7 років і який увійшов в історію гімнастики з її іменем.

Виступ Лілії Подкопаєвої на Олімпіаді-1996: дивіться відео онлайн

На жаль, це були останні Олімпійські ігри для гімнастки. Під час одного з тренувань Лілія впала з колоди та зламала два ребра. Ця травма не дозволила дівчині повернутись у великий спорт.

Та попри таку прикрість спортсменка не поставила на собі хрест. Вона продовжила займатись спортом, щоб тримати себе у формі. Ба більше, у Штатах навіть відкрила власний бізнес – випустила лінійку спортивного одягу.

Чимало років Подкопаєва з'являлась у розважальних шоу на українському телебаченні. Спортсменка навіть взяла участь у "Танцях із зірками", де її партнером по паркету став Сергій Костецький.

Лілія Подкопаєва та Сергій Костецький – Джайв: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Подкопаєвої?

Першим чоловіком гімнастки у 2004 році став український бізнесмен Тимофій Нагорний. Через певні обставини зірка не могла завагітніти, тому подружжя вирішило всиновити хлопчика, на ім'я Вадим. Доля склалась так, що коли проходила процедура усиновлення, то Лілія дізналась, що вагітна. Від усиновлення пара не відмовилась, а наприкінці 2006 року у подружжя народилась донечка Кароліна.

Лілія Подкопаєва з першим чоловіком / Фото з соцмереж

Хрещеною матір'ю дівчинки стала зрадниця Ані Лорак, яка на той момент була кращою подругою спортсменки. Сьогодні вони не спілкуються.

"Втрата близької людини, подруги – це певного роду трагедія. Але найбільшою трагедією вважаю те, як українка Кароліна Куєк повелась щодо Батьківщини – до країни, де вона народилася і зростала. Зараз вона знайшла для себе нову батьківщину та нове коло спілкування. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наше спілкування припинилося, і мені дуже прикро, що вона зробила саме такий вибір", – висловлювалась Подкопаєва.

Ані Лорак та Лілія Подкопаєва / Фото з інстаграму спортсменки

Наша редакція писала про те, як сьогодні живе Ані Лорак, яка не просто зрадила Україну, а й стала громадянкою Росії.

Через певний час подружжя розлучилось. Гімнастка вирішила не розкривати всіх деталей, однак Нагорний казав, що публічність негативно вплинула на його дружину, і вона стала байдужою до почуттів колись близької людини. До слова, у 2018 році бізнесмену інкримінували держзраду. Він розповідав, що мав створити політичну партію для просування інтересів Росії на території України.

Другим чоловіком зірки став ще один бізнесмен Віктор Костирко. Однак і цей союз не виявився довготривалим.

У 2019 році Подкопаєва таки зустріла справжнє кохання. Її серце підкорив Ігор Дубінський, який понад 20 років проживає в Атланті. Спортсменка наважилась на переїзд до США, де народила доньку Евеліну.

Лілія Подкопаєва з новим чоловіком і молодшою донькою / Скриншот з інстаграму

Відомо, що минулого року син гімнастки закінчив школу та планував вступати до американського вишу. Хлопець із сестрою Кароліною також допомагали гуманітарною допомогою українцям, які постраждали від війни.

Лілія Подкопаєва з сином Вадимом / Фото з інстаграму спортсменки

Де вона зараз і чим займається?

Коли Росія розпочала повномасштабну війну, то гімнастка з того моменту активно підтримує Україну. Зірка час від часу приїздить на Батьківщину. У 2022 році вона зізнавалась, що вчить українську мову, адже "хоче гарно розмовляти".

Також казала, що почувається не надто комфортно від того, що проживає у США, й не може розділити спільного болю від трагедії з українцями, яку спричинила Росія.