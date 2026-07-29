Лілія Ребрик із чоловіком та трьома доньками виїхала за кордон на відпочинок: відео

Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик разом із чоловіком, хореографом Андрієм Диким, і трьома доньками відправилася у довгоочікувану відпустку. Зіркове подружжя виїхало за кордон, звідки вже встигло поділитися першими яскравими кадрами біля моря.

Наразі знаменитість тримає інтригу та не зізнається, яку саме країну обрала для сімейного релаксу. З інстаграму акторки відомо лише, що після тривалої дороги родина успішно заселилася в готель і одразу ж пішла на пляж.

Нічний переліт – це, звісно, випробування на витривалість. Але попереду найцінніше – час усією родиною,

– написала зірка.

Лілія Ребрик з дітьми / фото з інстаграму

Лілія Ребрик також показала, як дорогою до довгоочікуваного відпочинку Андрій Дикий проводить час із дітьми.

Андрій Дикий з дітьми / фото з інстаграму

Перед посадкою в Молдові зіркова родина зробила фото біля літака, а Лілія написала: "Нарешті! Діти вже не дочекаються…"

Родина летить на відпочинок / фото з інстаграму

Акторка опублікувала кумедне відео, яке зняв її коханий. Ролик починається ще на подвір'ї їхнього українського будинку, а завдяки цікавому монтажному переходу завершується вже на сонячному узбережжі.

На опублікованих кадрах можна побачити, як Лілія разом із дівчатками – Діаною, Поліною та наймолодшою Адель – ніби виринають із величезної чашки прямісінько на піску. Після цього жіноча половина сімейства влаштувала веселі танці на березі, позуючи у стильних літніх купальниках. Свій життєрадісний допис зірка супроводила лаконічним підписом: "Усе найважливіше – помістилося".

У коментарях під публікацією прихильники телеведучої залишили безліч теплих слів. Підписники масово бажають багатодітній родині спокійного відпочинку, швидкого відновлення сил та незабутніх вражень від спільно проведеного часу.

Трохи раніше Лілія Ребрик замилувала мережу теплим сімейним фото, опублікувавши кадр із рідними батьками на честь дня народження матусі.