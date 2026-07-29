Пока что знаменитость держит интригу и не раскрывает, какую именно страну выбрала для семейного отдыха. Из инстаграма актрисы известно лишь то, что после долгого путешествия семья благополучно заселилась в отель и сразу же отправилась на пляж.

Ночной перелет – это, конечно, испытание на выносливость. Но впереди самое ценное – время, проведенное всей семьей,

– написала звезда.

Лилия Ребрик с детьми / фото из инстаграма

Лилия Ребрик также показала, как по дороге к долгожданному отдыху Андрей Дикий проводит время с детьми.

Андрей Дикий с детьми / фото из инстаграма

Перед посадкой в Молдове звездная семья сфотографировалась у самолета, а Лилия написала: "Наконец-то! Дети уже не дождутся…"

Семья летит на отдых / фото из инстаграма

Актриса опубликовала забавное видео, снятое ее возлюбленным. Ролик начинается еще во дворе их украинского дома, а благодаря интересному монтажному переходу заканчивается уже на солнечном побережье.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как Лилия вместе с девочками – Дианой, Полиной и самой младшей Адель – словно выныривают из огромной чашки прямо на песок. После этого женская половина семьи устроила веселые танцы на берегу, позируя в стильных летних купальниках. Свой жизнерадостный пост звезда сопроводила лаконичной подписью: "Все самое важное – поместилось".

В комментариях под публикацией поклонники телеведущей оставили множество теплых слов. Подписчики массово желают многодетной семье спокойного отдыха, скорейшего восстановления сил и незабываемых впечатлений от совместно проведенного времени.

Чуть ранее Лилия Ребрик порадовала сеть теплым семейным фото, опубликовав снимок с родными родителями в честь дня рождения мамы.