Лілія Ребрик вперше за довгий час показала батьків: тепле сімейне фото

Лілія Ребрик поділилася у соцмережах особливим сімейним кадром, який зібрав усіх найдорожчих їй людей в один момент.

Знімок вона оприлюднила в інстаграмі з нагоди дня народження своєї мами Віри. До слова, липень виявився багатим на сімейні свята серед українських зірок. Нещодавно день народження відзначила старша донька Сергія Притули.

На світлині Лілія Ребрик позує разом із чоловіком Андрієм, трьома доньками – Діаною, Поліною та Аделіною, а також батьками – Вірою та Іваном. У руках акторка тримає білий святковий торт і ніжно усміхається.

Мамулічек, з днем народження. Любимо тебе сильно,

– написала Ребрик під публікацією.

Лілія Ребрик разом з родиною / Скриншот з інстаграм-сторіс телеведучої

Для прихильників такі сімейні кадри – справжня рідкість. Батьки Лілії Ребрик живуть у Чернівцях і уникають публічності, тоді як сама телеведуча вже давно мешкає в Києві. Попри відстань, родина намагається частіше зустрічатися. Цікаво, що батьки Лілії разом вже більше як 45 років.

До речі, у житті Ребрик нещодавно була ще одна приємна подія – вона офіційно отримала звання заслуженої артистки України.