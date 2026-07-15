Радісною новиною акторка й телеведуча Лілія Ребрик поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши яскраві кадри з урочистої церемонії.

Хоча престижну державну нагороду зірці присвоїли ще в березні цього року з нагоди Дня театру, офіційне посвідчення та нагрудний знак опинилися в її руках лише зараз. Урочиста подія відбулася в Колонній залі КМДА в День Української Державності.

Для такого особливого виходу у світ Лілія Ребрик обрала елегантний світлий костюм, розпустила своє біляве волосся та зробила вишуканий макіяж. Почесну відзнаку акторці особисто вручив мер Києва Віталій Кличко, який також подарував їй розкішний букет червоних троянд.

Офіційно. Заслужена артистка України. Приймаю цю нагороду з великою вдячністю і сприймаю як нагадування: найцікавіше завжди попереду. Працюємо далі,

– прокоментувала акторка.

У коментарях під публікацією зірки теплі слова та захоплення творчістю Лілії Ребрик висловили не лише віддані шанувальники, а й численні зіркові колеги по цеху, які в один голос зазначили, що вона дійсно заслужила на це високе визнання своєю багаторічною працею.