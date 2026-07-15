Радостной новостью актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась на своей странице в инстаграме, опубликовав яркие кадры с торжественной церемонии.

Хотя престижную государственную награду звезде присвоили еще в марте этого года по случаю Дня театра, официальное удостоверение и нагрудный знак оказались в ее руках только сейчас. Торжественное мероприятие состоялось в Колонном зале КГГА в День украинской государственности.

Для такого особенного выхода в свет Лилия Ребрик выбрала элегантный светлый костюм, распустила свои белокурые волосы и сделала изысканный макияж. Почетную награду актрисе лично вручил мэр Киева Виталий Кличко, который также подарил ей роскошный букет красных роз.

Официально. Заслуженная артистка Украины. Принимаю эту награду с большой благодарностью и воспринимаю как напоминание: самое интересное всегда впереди. Работаем дальше,

– прокомментировала актриса.

В комментариях под публикацией звезды теплые слова и восхищение творчеством Лилии Ребрик выразили не только преданные поклонники, но и многочисленные звездные коллеги по цеху, которые в один голос отметили, что она действительно заслужила это высокое признание своим многолетним трудом.