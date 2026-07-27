З цієї нагоди шоумен і волонтер поділився в інстаграмі зворушливим дописом, у якому привітав доньку та показав її нове фото. До речі, зовсім нещодавно привітання приймав і сам шоумен – наприкінці червня йому виповнилося 45 років.

На світлині Соломія усміхається. Вона позує з довгими косичками, у світлій кепці з написом JAPAN 1975 та білій футболці.

У своїй публікації Сергій Притула розповів, що його донечка зростає активною й різнобічною дівчинкою. Він навіть назвав Соломію "дівчинкою-блискавкою", адже, за його словами, вона дуже швидко опановує все нове. Соломія цікавиться спортом, музикою та малюванням. Також Притула зазначив, що вона стала першою пластункою в їхній родині, та зізнався, що пишається донькою.

Дякую, що вчиш нас з мамою бути кращими. Дякую за те, як вмієш любити нас, братів і сестру. Як вмієш бути щирою. Хочу, щоб ти знала: твій тато – голова твого фан-клубу! Любимо тебе зі всієї сили, ніжна наша квіточко,

– написав Сергій.

Нагадаємо, разом із нинішньою дружиною Катериною Сопельник Сергій Притула також виховує доньку Стефанію та сина Марка. Молодша донька подружжя навесні відзначила свій 5-й день народження.