Сергій Притула опублікував допис на своїй сторінці з нагоди важливої дати. Він поділився думками з приводу пройденого шляху.

До слова Сергій Притула чесно відповів, на які кошти живе на п'ятому році великої війни

Прожито багато, здобуто немало. Була хороша освіта, успішна кар'єра на ТБ, були децибели оплесків, є величезна команда фонду,

– написав волонтер.

Та Сергій Притула зізнався, що найцінніше в його житті – це сім'я. Він подякував дружині й дітям за тепло і "збережену менталку".

"Моя найвища винагорода, моя розрада, моє натхнення, моя любов!" – написав Притула про близьких.

Також колишній телеведучий висловив вдячність усім тим, хто його підтримує, та подякував за привітання.

Сергій Притула додав до допису зворушливе сімейне фото, де позує з дружиною та чотирма дітьми на тлі гірського краєвиду. Волонтер тримав на руках наймолодшого сина Марка, а старший син Дмитро (від першого шлюбу) обіймав молодших сестричок.



Сергій Притула з сім'єю / Фото з інстаграму Сергія Притули

Нагадаємо, 21 червня Сергій Притула розповів, що охрестив молодшого сина Марка. Таїнство відбулось у Києво-Печерській лаврі. Волонтер поділився, що бачить в цьому особливий символізм, адже близько тижня тому росіяни атакували Лавру.