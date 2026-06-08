На своїй сторінці в тредсі Сергій Притула прокоментував своє фінансове становище. Та розповів, за які кошти живе на п'ятому році повномасштабного вторгнення.

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Волонтер часто наголошує, що має заощадження, але це все ще викликало запитання у користувачів. Сергій Притула пояснив, що за роки роботи на українському телебаченні йому вдавалось заробляти не десятки, а "сотні тисяч доларів" щороку.

Також волонтер розповів, що його пасивним доходом є дивіденди з цінних паперів, монетизація ютуб-каналу та оренда нерухомості. Сергій Притула зазначив, що також заробляє його дружина, яка є підприємицею.

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Так, це не те, що було в умовному 2019, але достатньо, щоб донатити на ЗСУ 1,5-2 млн на рік,

– поділився волонтер.



Сергій Притула про доходи / Скриншот з відео

Нагадаємо, на початку своєї кар'єри Сергій Притула працював на радіо. Згодом став ведучим кількох популярних проєктів на телебаченні, зокрема й Нацвідбору на Євробачення.

Але після початку повномасштабної війни Сергій Притула покинув розважальний контент і зосередився на волонтерстві та своєму фонді. Нещодавно він мав зустріч з президентом Володимиром Зеленським.