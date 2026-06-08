Відповідне фото Соловій опублікувала у Threads. У коментарях люди висловлюють обурення.

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На фотографії, якою поділилась Христина Соловій, вона лежить на маковому полі, одягнена в темний топ та світлу спідницю. Люди обурилися, що заради контенту співачка розтоптала квіти.

Україна підступно прекрасна і несподівана,

– написала вона.

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Христина Соловій на маковому полі / Фото з Threads співачки

Реакція мережі

"Ви їх садили, що мнете? Як не сакури, то маки. Й*бн*лись у гонитві за красивими фото".

"Скільки маків було витоптано заради фотографії, яка нікому не вср*лась?"

"Краса, яку треба знищити заради фото. Усе ясно".

"А іншого місця полежати не знайшлось?"

"Ну, це вже перебір. Якщо кожен буде валятись на тому полі, то вже за день ви його знищите".

"Вона (Україна – 24 Канал) була б ще більш прекрасною і несподіваною, якби такі люди як ви не псували її красу".

Христину Соловій розкритикували в мережі / Скриншоти з Threads

Христина Соловій на маковому полі / Відео з інстаграму співачки

Коротко про Христину Соловій