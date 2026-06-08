Соответствующее фото Соловий опубликовала в Threads. В комментариях люди выражают возмущение.

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На фотографии, которой поделилась Кристина Соловий, она лежит на маковом поле, одета в темный топ и светлую юбку. Люди возмутились, что ради контента певица растоптала цветы.

Украина коварно прекрасна и неожиданна,

– написала она.

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Кристина Соловий на маковом поле / Фото с Threads певицы

Реакция сети

"Вы их сажали, что мнете? Как не сакуры, то маки. Й*бн*лись в погоне за красивыми фото".

"Сколько маков было вытоптано ради фотографии, которая никому не вср*лась?"

"Красота, которую надо уничтожить ради фото. Все ясно".

"А другого места полежать не нашлось?"

"Ну, это уже перебор. Если каждый будет валяться на том поле, то уже через день вы его уничтожите".

"Она (Украина – 24 Канал) была бы еще более прекрасной и неожиданной, если бы такие люди как вы не портили ее красоту".

Кристину Соловий раскритиковали в сети / Скриншоты с Threads

Кристина Соловий на маковом поле / Видео из инстаграма певицы

Коротко о Кристине Соловий