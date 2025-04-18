Актор Лієв Шрайбер та фронтмен гурту Gogol Bordello спекли паску з борошна з розмінованого поля

Американський актор Лієв Шрайбер, який є амбасадором UNITED24, та фронтмен гурту Gogol Bordello Євген Гудзь спекли паску з борошна з розмінованого поля неподалік Харкова. Вони зустрілися в українському ресторані "Веселка", що в Нью-Йорку.

Відповідне відео з'явилося в телеграм-каналі UNITED24. Повідомляє Show 24.

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Пекарський майстерклас став частиною проєкту Міністерства економіки України та Програми розвитку ООН в Україні Soul of Soil 2.0. Його мета – привернути увагу до проблеми замінованих територій.

Лієв Шрайбер розповів, що борошно, з якого вони пекли паску, з Харківщини. Його привіз місцевий фермер, в чиє зерносховище влучила ракета. Чоловік зміг врятувати частину врожаю.

UNITED24 збирає кошти на розмінування, щоб очистити території від мін. Якщо ви хочете допомогти – перейдіть на сайт UNITED24. Там можна дізнатися більше про збір на розмінування. Якщо маєте можливість – задонатьте. Якщо ні – просто розкажіть про це,

– поділився Лієв Шрайбер.

Наприкінці відео актор сказав: "Слава Україні!".

Принцу Гаррі подарували паску

Нагадаємо, раніше принцу Гаррі подарували паску, виготовлену з борошна з розмінованих українських полів. Її випікали бабусі з Сумської області. Юлія Свириденко вручила великодній кошик герцогу Сассекському під час його нещодавнього візиту до Львова. Там також були писанки, які зробила мама загиблої парамедикині Ірини Цибух. Згодом Меган Маркл показала, як вони з дітьми куштували паску, привезену з України.