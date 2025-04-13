Герцогиня Сассекська опублікувала в інстаграм-сторіс два відео, де показала, що приготувала на сніданок млинці, яєчню та фрукти, пише Show 24. На третьому ролику сім'я розрізає та розбирає шматочки паски.

До речі Великодній кошик з особливим наповненням: принц Гаррі отримав важливий подарунок в Україні

Особливий подарунок, який тато привіз з України,

– написала Меган Маркл.

Меган Маркл показала, як вони куштують паску: дивіться відео онлайн

Меган Маркл показала сніданок / Скриншот з інстаграму

Меган Маркл показала сніданок / Скриншот з інстаграму

Реакція Юлії Свириденко

Вчинок Меган Маркл зворушив першу віцепрем'єр-міністерку та міністерку економіки України Юлію Свириденко. Це саме вона вручила принцу Гаррі великодній кошик під час його візиту.

Всією командою просто плачемо, бо пасочка від бабусь з Сумщини із борошна з розмінованих полів нині на столі у Меган Маркл, принца Гаррі та їхньої родини. А поряд писанка від Оксани Цибух в пам'ять про Іру,

– написала Свириденко.

У великодньому кошику, подарованому принцу Гаррі, були писанки, які зробила Оксана Цибух – мати парамедикині Ірини Цибух, що загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку.

Меган Маркл також поширила в інстаграм-сторіс фото бабусь з Сумської області, які спекли цю паску.

Меган Маркл поширила фото бабусь, які спекли паску / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, принц Гаррі приїхав в Україну з неанонсованим візитом 10 квітня. Він зустрівся з пораненими українськими бійцями в Superhumans Centre у Львові, з підлітком Романом Олексівим, який пережив російський удар по Вінниці у 2022 році, та з парамедикинею Юлією Паєвською ("Тайрою").