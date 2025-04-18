Соответствующее видео появилось в телеграм-канале UNITED24. Сообщает Show 24.

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Пекарский мастер-класс стал частью проекта Министерства экономики Украины и Программы развития ООН в Украине Soul of Soil 2.0. Его цель – привлечь внимание к проблеме заминированных территорий.

Лиев Шрайбер рассказал, что мука, из которой они пекли паску, с Харьковщины. Ее привез местный фермер, в чье зернохранилище попала ракета. Мужчина смог спасти часть урожая.

UNITED24 собирает средства на разминирование, чтобы очистить территории от мин. Если вы хотите помочь – перейдите на сайт UNITED24. Там можно узнать больше о сборе на разминирование. Если есть возможность – задонатьте. Если нет – просто расскажите об этом,

– поделился Лиев Шрайбер.

В конце видео актер сказал: "Слава Украине!".

Принцу Гарри подарили паску

Напомним, ранее принцу Гарри подарили паску, изготовленную из муки с разминированных украинских полей. Ее выпекали бабушки из Сумской области. Юлия Свириденко вручила пасхальную корзину герцогу Сассекскому во время его недавнего визита во Львов. Там также были писанки, которые сделала мама погибшего парамедика Ирины Цыбух. Впоследствии Меган Маркл показала, как они с детьми пробовали пасху, привезенную из Украины.