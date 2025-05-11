Потрібно було починати вже давно, – у Львові презентували колекцію інклюзивного одягу

У Львові в рамках Future Fashion Forum 2025 відбулося унікальне інклюзивне модне шоу FASHION (R)EVOLUTION: SUN&GUN, де було представлено адаптивний одяг для людей з різними фізіологічними особливостями. Моделями стали 12 пацієнтів та амбасадорів Центру UNBROKEN – військові та цивільні, які проходять реабілітацію.

Хедлайнером події був український дизайнер Федір Возіанов, а також свої роботи представили бренди MAKI, ЖаГа, PDLN і Hemp Touch. Повідомляє Show 24 з посиланням на сайт Львівської міської ради.

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Так, інклюзивне стильне шоу стало частиною першого інтерактивного заходу Future Fashion Forum 2025, мета якого – дослідження та формування майбутнього моди з урахуванням сучасних реалій України. На подіум вийшли люди з ампутаціями, протезами та на кріслах колісних, демонструючи, що стильний одяг доступний для всіх незалежно від фізичних особливостей.

Інклюзивне модне шоу / Фото пресслужби ЛМР

Представлена колекція вирізнялася функціональністю – одяг має спеціальні застібки та крій, що полегшують його використання людьми з протезами чи ампутаціями. При цьому вбрання виглядає сучасно та модно.

Це питання навіть не сьогоднішнього і не вчорашнього дня, а позавчорашнього. І це потрібно було починати вже давно. Зараз воно стає ще більш актуальним. Я думаю, що Україна буде тією країною, яка в розробках адаптивного одягу повинна займати перше місце,

– зазначив дизайнер Федір Возіанов.

Показ інклюзивного одягу: дивіться відео онлайн

Показ інклюзивного одягу: дивіться відео онлайн

У межах заходу також відбулась панельна дискусія "Інклюзивна мода – Дизайн без кордонів", де представники Центру UNBROKEN, ветерани та дизайнери Федір Возіанов і Макар Ліберман обговорили важливість створення адаптивного та водночас стильного одягу.

Експерти наголосили, що інклюзивна мода – це не просто тренд, а соціальна необхідність, особливо з огляду на ситуацію в Україні. Адаптивний одяг допомагає людям, які проходять реабілітацію, повернути впевненість у собі та відчути себе повноцінними членами суспільства.

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