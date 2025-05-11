Хедлайнером события был украинский дизайнер Федор Возианов, а также свои работы представили бренды MAKI, ЖаГа, PDLN и Hemp Touch. Сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Львовского городского совета.

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Так, инклюзивное стильное шоу стало частью первого интерактивного мероприятия Future Fashion Forum 2025, цель которого – исследование и формирование будущего моды с учетом современных реалий Украины. На подиум вышли люди с ампутациями, протезами и на креслах колесных, демонстрируя, что стильная одежда доступна для всех независимо от физических особенностей.

Инклюзивное модное шоу / Фото пресс-службы ЛГС

Представленная коллекция отличалась функциональностью – одежда имеет специальные застежки и крой, облегчающие его использование людьми с протезами или ампутациями. При этом наряд выглядит современно и модно.

Это вопрос даже не сегодняшнего и не вчерашнего дня, а позавчерашнего. И это нужно было начинать уже давно. Сейчас оно становится еще более актуальным. Я думаю, что Украина будет той страной, которая в разработках адаптивной одежды должна занимать первое место,

– отметил дизайнер Федор Возианов.

Показ инклюзивной одежды: смотрите видео онлайн

Показ инклюзивной одежды: смотрите видео онлайн

В рамках мероприятия также состоялась панельная дискуссия "Инклюзивная мода – Дизайн без границ", где представители Центра UNBROKEN, ветераны и дизайнеры Федор Возианов и Макар Либерман обсудили важность создания адаптивной и одновременно стильной одежды.

Эксперты отметили, что инклюзивная мода – это не просто тренд, а социальная необходимость, особенно учитывая ситуацию в Украине. Адаптивная одежда помогает людям, которые проходят реабилитацию, вернуть уверенность в себе и почувствовать себя полноценными членами общества.

Заметим, на днях на страницах Playboy появились украинки, получившие ранения во время войны.