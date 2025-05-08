Среди них – снайперка, капитан ВСУ Кристина Санина, а также контент-мейкерка. Авторы подробнее рассказали о цели проекта и показали захватывающие фото. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Playboy Ukraine.

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Для фотосессии, которую сделал известный фотограф Константин Либеров, участницы проекта надели наряды украинских дизайнеров и украшения из коллекции "Любовь стоит всего". На обложке выпуска появилась Анастасия Савка с позывным "Феникс" – снайпер 118-й бригады, которая потеряла ногу после подрыва на мине на Запорожском направлении в ноябре 2023 года.

Среди других героинь – Яна Залевская ("Мультик"), которая служила военной журналисткой, медиком, а затем оператором FPV-дронов, пока не получила тяжелое ранение от вражеского дрона; Кристина Санина, первая женщина в Украине с остеоинтегративным протезированием (хирургическое введение титанового стержня непосредственно в кость нижней ампутированной конечности. После этой процедуры к имплантату прикрепляется специализированный адаптер, который соединяет его с протезной трубкой и стопой); Ольга Дятлюк, которая выжила после ракетного удара по Виннице и потеряла мужа-военного; и Надежда Оксюта, контентмейкерка, которая вместе с дочерью пострадала во время аварии вертолета в Броварах.

Авторы проекта имели целью показать, что женская сила и красота не исчезают после травмы, а также помочь героиням принять себя и вдохновить других.

Напомним, в августе 2023 года Playboy Ukraine выпустил первый печатный номер за время полномасштабного вторжения России в Украину, тогда на обложке глянца появилась хирург, модель и телеведущая Ирина Белоцерковец, которая получила ранения во время обстрела в Киевской области и потеряла глаз.