Мадонна одягнула шапку-вушанку з радянською символікою та обурила українців

Американська співачка Мадонна підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Та її нові світлини змусили користувачів засумніватися у справжній позиції артистки.

На своїй сторінці в інстаграмі Мадонна опублікувала серію фото, на яких позує в шапці-вушанці. На головному уборі – червона зірка з серпом і молотом.

До слова Амбасадор United24 Міша Коллінз шокував заявою про окупантів: "Я не ненавиджу Росію чи росіян"

Співачка розповіла, що завітала до резиденції для художників у Великій Британії. Організаторкою резиденції є Трейсі Емін – вона запрошує молодих митців з усього світу приїжджати та проживати в закладі кілька місяців.



Мадонна / Фото з інстаграму Мадонни

Серед учасників резиденції – росіянки Єлизавета Залієва та Оля Австрейх, пише NV. Фото з ними Мадонна також опублікувала.



Мадонна з росіянками / Фото з інстаграму Мадонни

Українські шанувальники Мадонни обурені цим дописом та світлинами, особливо радянською символікою у профілі світової зірки.

Позиція знаменитості, яка бореться за права людини, видається непослідовною на тлі цих кадрів. Адже в СРСР людей катували та вбивали, вибудувавши диктаторський режим. Про це українці нагадали Мадонні в коментарях.

"Ти завжди була революціонеркою – людиною, яка голосно і безстрашно виступає за права людини. Тому так боляче бачити тебе в шапці СРСР у час, коли Росія активно намагається відродити цю імперію, вбиваючи українців і придушуючи, принижуючи та заперечуючи права";

"Символ окупантів, який ви носите на капелюсі, абсолютно неприйнятний. Це не весело, не мода, не ознака "загадкової російської душі";

"Скільки людей було вбито у Радянському союзі?"

"В дописі подвійні стандарти – бажання не ділитися ненавистю та вбивствами і водночас підтримка режиму".

Зазначимо, Мадонна доволі часто обирала саме українські бренди – стильні та унікальні. Вона одягала капелюхи Руслана Багінського, а нещодавно знялась у фотосесії у мінісукні бренду Zhilyova Nina, повідомляли на їхній сторінці.

Раніше Мадонна підтримувала Україну

На початку повномасштабного вторгнення артистка виступила на підтримку України. Вона закликала долучатися до ініціатив, ділилась знімками війни, а під час концертів брала до рук синьо-жовтий прапор.

У червні 2024 року Мадонна підтримала глобальний саміт миру, що відбувся у Швейцарії. Вона часто підкреслювала, що виступає за мир у всьому світі.