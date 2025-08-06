Мадонна показалася в сукні від українського бренду. Співачка обрала її для фотосесії.

Серію спокусливих фото вона опублікувала в інстаграмі, передає Show 24. Мадонна позувала в сукні від українського бренду Zhilyova.

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Мадонна влаштувала фотосесію, де показала у чорній мінісукні. Свій образ вона доповнила колготами й рукавичками в тон, хутром і масивними прикрасами. Співачка взула туфлі на підборах, зробила яскравий макіяж і підкрутила волосся. Королева попмузики позувала у напівтемному приміщенні.

Мадонна носить чорну сукню Zhilyova Nina – єдину і неповторну,

– йдеться у дописі бренду.

Мадонна одягла сукню від українського бренду / Фото з інстаграму співачки

Для довідки! Бренд Zhilyova у 2014 році заснувала Валерія Жильова

Мадонна не вперше обирає українське

Зауважимо, що попзірка не вперше з'являється у речах від українського бренду. Наприклад, своє 66-річчя Мадонна відсвяткувала у капелюсі від Руслана Багінського. Святкування відбувалося у столиці Італії.

Руслан Багінський – дизайнер головних уборів та аксесуарів зі Львова. Його бренд Ruslan Baginskiy популярний не лише в Україні, але й серед світових знаменитостей.