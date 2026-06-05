До Місяці гордості: Мадонна зіграла концерт на Таймс-сквер у Нью-Йорку

У четвер, 4 червня, Мадонна дала концерт на Таймс-сквер у Нью-Йорку, який збігся з початком Місяці гордості. Королева попмузики представила альбом Confessions II.

Про це повідомляє People.

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Мадонна вийшла на сцену в гламурному рожевому корсеті, який поєднала з панчохами у тон і срібними чоботами на шнурівці. Свій образ вона доповнила масивними синіми окулярами та кольє.

Артистка виконала улюблені хіти шанувальників з альбому 2005 року Confessions on a Dance Floor та презентувала кілька нових пісень з майбутнього альбому Confessions II.

Привіт, геї!,

– звернулась Мадонна до публіки.

Пізніше спалахнули райдужні вогні, а на екранах з обох боків сцени з'явилися фотографії видатних діячів ЛГБТКІА+ спільноти, зокрема трансгендерної активістки Марші П. Джонсон, художника Кіта Гарінґа та фотографа Роберта Меплторпа, чиї роботи надихнули Мадонну на написання книги "Секс".

Під час шоу королева попмузики заспівала старі треки – Hung Up, Get Together, I Love New York, а також нові пісні – I Feel So Free, Love Sensation і Bring Your Love, яку записала разом зі Сабріною Карпентер. На концерті були присутні бойфренд співачки Акім Морріс та її 20-річна донька Мерсі.

Коли вийде альбом Confessions II?