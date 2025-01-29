29 січня 2025, 09:19
Зірка "Сам удома" вперше за довгий час показав фото з коханою
Основні тези
- Маколей Калкін і Бренда Сонг взяли участь у романтичній фотосесії для видання Cosmopolitan до Дня святого Валентина.
- Історія їхнього кохання розпочалася в 2017 році, і пара має двох синів: Дакота Сонг Калкін і Карсон.
Маколей Калкін, відомий за роллю у фільмі "Один вдома", рідко ділиться подробицями особистого життя. Проте нещодавно актор разом зі своєю коханою Брендою Сонг знявся у романтичній фотосесії.
Закохані позували для глянцю Cosmopolitan, який виходить до Дня святого Валентина. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку видання.
Цікаво "Як образу сприймала": стало відомо, що Кравець категорично не погоджувалася грати у "Кварталі"
Так, на знімках Маколей і Бренда постають у повсякденних образах.
Вони фотографувалися в ліжку, на кухні та навіть у ванній під час чищення зубів.
Маколей Калкіна та Бренда Сонг / Фото Cosmopolitan
Що відомо про стосунки Маколея Калкіна та Бренди Сонг
- Історія кохання акторів розпочалася 2017 року на знімальному майданчику фільму "Земля змін" у Таїланді.
- У квітні 2021 року в пари народився первісток – син Дакота Сонг Калкін.
- Невдовзі після цього на пальці Бренди помітили обручку, що підтвердило чутки про заручини акторів.
- 17 березня 2024 року сім'я поповнилася другим сином, якого назвали Карсоном.
- Попри публічність, пара намагається зберігати приватність своєї родини.