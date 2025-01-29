УКР РУС
29 січня 2025, 09:19
1

Зірка "Сам удома" вперше за довгий час показав фото з коханою

Софія Хомишин
Основні тези
  • Маколей Калкін і Бренда Сонг взяли участь у романтичній фотосесії для видання Cosmopolitan до Дня святого Валентина.
  • Історія їхнього кохання розпочалася в 2017 році, і пара має двох синів: Дакота Сонг Калкін і Карсон.

Маколей Калкін, відомий за роллю у фільмі "Один вдома", рідко ділиться подробицями особистого життя. Проте нещодавно актор разом зі своєю коханою Брендою Сонг знявся у романтичній фотосесії.

Закохані позували для глянцю Cosmopolitan, який виходить до Дня святого Валентина. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку видання.

Цікаво "Як образу сприймала": стало відомо, що Кравець категорично не погоджувалася грати у "Кварталі"

Так, на знімках Маколей і Бренда постають у повсякденних образах. 

Вони фотографувалися в ліжку, на кухні та навіть у ванній під час чищення зубів.

Маколей Калкіна та Бренда Сонг / Фото Cosmopolitan

Що відомо про стосунки Маколея Калкіна та Бренди Сонг

  • Історія кохання акторів розпочалася 2017 року на знімальному майданчику фільму "Земля змін" у Таїланді.
  • У квітні 2021 року в пари народився первісток – син Дакота Сонг Калкін.
  • Невдовзі після цього на пальці Бренди помітили обручку, що підтвердило чутки про заручини акторів.
  • 17 березня 2024 року сім'я поповнилася другим сином, якого назвали Карсоном.
  • Попри публічність, пара намагається зберігати приватність своєї родини.