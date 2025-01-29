Зірка "Сам удома" вперше за довгий час показав фото з коханою

Маколей Калкін, відомий за роллю у фільмі "Один вдома", рідко ділиться подробицями особистого життя. Проте нещодавно актор разом зі своєю коханою Брендою Сонг знявся у романтичній фотосесії.

Закохані позували для глянцю Cosmopolitan, який виходить до Дня святого Валентина. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку видання.

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Так, на знімках Маколей і Бренда постають у повсякденних образах.

Вони фотографувалися в ліжку, на кухні та навіть у ванній під час чищення зубів.

Маколей Калкіна та Бренда Сонг / Фото Cosmopolitan

Що відомо про стосунки Маколея Калкіна та Бренди Сонг