Влюбленные позировали для глянца Cosmopolitan, который выходит ко Дню святого Валентина. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу издания.

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Так, на снимках Маколей и Бренда предстают в повседневных образах.

Они фотографировались в постели, на кухне и даже в ванной во время чистки зубов.

Маколей Калкина и Бренда Сонг / Фото Cosmopolitan

Что известно об отношениях Маколея Калкина и Бренды Сонг