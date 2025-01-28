Відтак, Кравець відхиляла деякі пропозиції навіть попри те, що вони могли бути дуже смішними та актуальними. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Максима Вишинського на каналі Аліни Доротюк, який 10 років пропрацював сценаристом студії "Квартал 95".

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Так, з'ясувалось, що Олена Кравець відмовлялася грати повію.

Дуже часто ми приносили номери про повій в різних ситуаціях... Наприклад, COVID-19: викликав чоловік собі повію, а вона там ліктем вітається, з маскою... На той час це було актуально і смішно. Правда, було дуже смішно, а Олена Кравець відмовилась грати цей номер. Я її розумію, тому що їй ледь не кожен концерт щось таке приносили. Вона вже можливо це як якусь образу сприймала: "Скільки можна? Я ж багатогранна!" Я її чудово розумію, і те що вона багатогранна. Вона доводила і не раз це,

– пояснив Вишинський.

Інтерв'ю з Максом Вишинським: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Олена Кравець у 2022 році пішла зі студії "Квартал 95" Однією із причин цього рішення стали проблемами зі здоров'ям, які загострилися під час війни.

"Я внутрішньо перестала бути про розваги. Інша відбулася прошивка. Це було ну дуже важке рішення. Трохи гордівлива історія, я зізнаюся. Типу я підводжу людей, кривджу. Але якщо я залишаюся, то я підводжу себе. Мені тоді треба було обрати себе", – додала акторка.

Зараз Олена розвиває нові проєкти: веде курс із техніки мовлення та разом із донькою Марією записує подкаст "Вдома поговоримо" на ютубі. В останньому випуску, який вийшов місяць тому, гостями були міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та його 13-річна донька Люба.