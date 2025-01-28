У 1997 році в Івано-Франківську було створено гурт "Ґринджоли", який став наступником колективу "Нема Марлі", засновниками якого були Роман Калин і Роман Костюк. Цікаво, що ґринджоли – це дерев'яні сани, а от англійською звучить як GreenJolly. Як склалась доля учасників колективу та чому розпався гурт, читайте в матеріалі Show24.

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Помаранчева революція та Євробачення

У 2004 році відбулись перші мітинг в Івано-Франківську на підтримку Помаранчевої революції. Тоді Калин і Костюк написали пісню за 4 години, яка, на їхню думку, мала б мотивувати активістів. Буквально за добу після релізу трек "Разом нас багато" співали у Києві. Від так, пісня, яка мала стати мотивацією, у результаті стала гімном революції.

"Ґринджоли" – "Разом нас багато" (Помаранчева революція): дивіться відео онлайн

У 2005 році колектив з Івано-Франківська переміг на Нацвідборі на Євробачення. Однак участь у конкурсі вони взяли з адаптованою версією пісні "Разом нас багато", забравши з тексту згадку про Ющенка та інші політичні гасла.

Тоді співоче шоу проходило в Україні, адже у 2004 році співачка Руслана здобула перемогу для своєї країни й виборола право проводити Євробачення саме на її Батьківщині. У результаті конкурсу, гурт "Ґринджоли" посів 19 місце із 30 балами, що стало одним із найгірших результатів України за всю історію участі в Євробаченні.

"Ґринджоли" – "Разом нас багато" (Євробачення-2005): дивіться відео онлайн

Після участі у співочому проєкті "Ґринджоли" до кінця року презентували перший альбом "Хай буде так", а також відзняли декілька відеокліпів. Пізніше вирушили в тур містами України та закордоном, а у 2008 році представили новий альбом – "Любиш – не любиш". Цікаво, що цю новинку колектив записував у майже повністю оновленому складі.

Уже через рік "Ґринджоли" припинили концертну діяльність, а згодом і взагалі припинили існувати.

Де зараз гурт "Ґринджоли"

Роман Калин – засновник гурту, який, станом на сьогодні, є єдиним представником "Ґринджолів".

Хтось поїхав за кордон, хтось просто грав в гурті за гроші. З основних засновників були тільки я та Роман Костюк. Ми грали найдовше разом і в один момент зрозуміли, що треба перестати боротись з вітряками, і почали займатись виробництвом музики для інших, для тих, у кого немає такого політичного бекграунду. Ми далі спілкуємось з Романом, у нього своя студія звукозапису, але разом вже не граємо,

– розповідав чоловік в одному з інтерв'ю.

Роман Калин / Фото пресслужби Lazanovskyi

Сьогодні Калин займається саунд-продюсуванням молодих артистів, таких як: Сергій Лазановський, гуртів 7TEEN'S, "ФЛІТ", співачок ТAYNA, RINA, RYANA, ROMA TUZ, KRIS та багато інших.

Саунд-продюсування – це те, що вмію робити, і роблю це з насолодою. Більше ніякого виду діяльності не проводжу. Проводжу на студії по 14 годин в день. Окрім неділі. Це створення пісень, це записи голосів та інструментів, зведення пісень, їхній мастеринг. Це все займає купу часу, і займатись ще чимось я просто не встигаю і не хочу,

– розповідав Роман Калин.

Сергій Лазановський та Greenjolly – "Засинає чорний ліс": дивіться відео онлайн

А що стосується розпаду гурту, то Роман зовсім не вважає причиною участь у Євробаченні. На його думку, вся історія обійшлась не без політики. Він навів приклад гурту O.Torvald, які також показали один з найнижчих результатів на співочому конкурсі, однак не розпались.

Про поразку цього гурту взагалі ніхто не згадує, а про нашу "паразку" не написав хіба що лінивий,

– підкреслив Роман.

Чи повернеться Калин на сцену – питання часу. Йому пропонують це зробити, однак чоловік ще не вирішив, чи варто йти на такий крок.