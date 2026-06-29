Інцидент на концерті Макса Барських: глядачка вилізла на металеву конструкцію та побила охоронця

Під час виступу українського співака Макса Барських у Києві стався небезпечний інцидент. Одна з прихильниць залізла на металеву конструкцію просто під час шоу, чим привернула увагу всього натовпу.

Відео з дивною поведінкою фанатки швидко поширилося у Threads та TikTok. Як стало відомо, подія відбулася на столичному фестивалі Open Air Fest. Поки артист співав на сцені, жінка видерлася на високу конструкцію, де кріпилися масивні сценічні софіти.

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На опублікованих кадрах видно, що глядачка енергійно танцює над натовпом. Поруч зібралися працівники служби безпеки, які намагалися спустити її вниз.

На концерті Макса Барських / колаж 24 Каналу

Спочатку жінка ігнорувала зауваження охорони та продовжувала свій танець на небезпечній висоті, а потім навіть почала мірятися силою з охоронцем. Лише згодом їй все ж допомогли безпечно спуститися на землю.

Користувачі соціальних мереж сприйняли ситуацію переважно з гумором. Ролик зібрав десятки тисяч переглядів, а під відео з'явилися сотні коментарів, де жінку назвали головною зіркою вечора:

"Завтра дівчина проснеться зіркою".

"0% засудження 100% розуміння".

"В цей момент головною зіркою був не Макс".

"Вогонь, а не жінка".

"Я особисто тільки на неї дивилась, а про Барських забула на якийсь час.".

"Макс, який готувався пів року до концерту. І жіночка , яка за пару годин випила декілька коктейлів".

"Вона була більше зіркою, ніж кожен хто був на сцені".

"Поділіться акаунтом королеви танцполу".

Згодом на інцидент відреагували організатори фестивалю. У коментарях під відео, яке поширили в мережі Threads, вони пояснили поведінку жінки ймовірним вживанням міцних напоїв.

Дуже шкода, що ви стали свідками такої неприємної поведінки людей. Ми не допускали на територію людей в стані сп'яніння, але розуміємо, що хтось міг перебрати з алкоголем вже на території фестивалю,

– зазначили представники заходу.

Нагадаємо, що на концерті Федишин провалилася сцена під час освідчення: курйозний момент потрапив на відео.