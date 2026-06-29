Видео со странным поведением фанатки быстро распространилось в Threads и TikTok. Как стало известно, инцидент произошёл на столичном фестивале Open Air Fest. Пока артист пел на сцене, женщина взобралась на высокую конструкцию, к которой крепились массивные сценические софиты.

К слову Цибульская поразила всех похудением почти на 15 килограммов и вышла на сцену в смелом прозрачном платье

На опубликованных кадрах видно, что зрительница энергично танцует над толпой. Рядом собрались сотрудники службы безопасности, которые пытались спустить её вниз.

На концерте Макса Барских / коллаж 24 Канала

Сначала женщина игнорировала замечания охраны и продолжала свой танец на опасной высоте, а затем даже начала меряться силой с охранником. Лишь спустя некоторое время ей все же помогли безопасно спуститься на землю.

Пользователи социальных сетей отнеслись к ситуации в основном с юмором. Ролик набрал десятки тысяч просмотров, а под видео появились сотни комментариев, где женщину назвали главной звездой вечера:

"Завтра девушка проснется звездой".

"0% осуждения, 100% понимания".

"В этот момент главной звездой был не Макс".

"Огонь, а не женщина".

"Я лично смотрела только на неё, а о Барских забыла на какое-то время".

"Макс, который готовился к концерту полгода. И женщина, которая за пару часов выпила несколько коктейлей".

"Она была большей звездой, чем любой из тех, кто был на сцене".

"Поделитесь аккаунтом королевы танцпола".

Впоследствии на инцидент отреагировали организаторы фестиваля. В комментариях под видео, которое распространили в сети Threads, они объяснили поведение женщины вероятным употреблением крепких напитков.

Очень жаль, что вы стали свидетелями такого неприятного поведения людей. Мы не допускали на территорию людей в состоянии опьянения, но понимаем, что кто-то мог переборщить с алкоголем уже на территории фестиваля,

– отметили представители мероприятия.

Напомним, что на концерте Федишина во время признания в любви провалилась сцена: курьезный момент попал на видео.