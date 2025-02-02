Хотів усиновити дитину: Макс Барських вперше заговорив про особисте життя та батьківство

Співак Макс Барських вперше за тривалий час розкрив деталі свого особистого життя, яким практично не ділиться. Він розповів, коли були його останні довготривалі стосунки та чи задумувався він про те, щоб стати батьком.

Макс Барських рідко дає інтерв'ю та ще рідше ділиться потаємним. Та в останній розмові з Раміною Есхакзай співак розповів, що йому складно знайти кохану людину, передає 24 Канал. Причиною є його впізнаваність та насичений графік.

До слова Де зараз Макс Барських, який почав кар'єру на "Фабриці зірок"

Насамперед – це мій режим і графік роботи, що не дозволяє мені бути в одному місці. Я не страждаю від цього, бо розумію, що не можу зупинятися. Так склалось, що моя професія мене веде в різні кутки України або по всьому світу. Складно побудувати щось справді серйозне і довгострокове. Коли ти на відстані, цей зв'язок із часом втрачається,

– зауважив артист.

Макс Барських зізнався, що востаннє був у довготривалих стосунках 6 – 7 років тому. Виконавець пояснив, що після 2014 року, коли розпочалась його доволі успішна кар'єра, він не міг знайти часу ні для себе, ні для сім'ї.

"Коли стався перший великий успіх, я майже цілодобово працював. Було складно не те, що побудувати стосунки з кимось, а навіть для себе знайти час. Я так працював майже до 2022 року. Коли почалася повномасштабна війна, життя змінилося повністю. Але мені подобається, який вигляд має моє життя зараз і мій графік", – зауважив співак.

Зараз Макс Барських надихається короткотривалими романами та історіями інших людей, адже хоче писати про глибокі почуття й торкатись сердець слухачів. Він назвав себе "амебою, яка пливе за течією без емоцій".

Макс Барських думав про усиновлення

З'ясувалося, що Макс Барських у 25 років відвідував з подругою дитбудинок та серйозно думав про всиновлення, але на той час не мав можливостей. Тоді він часто навідував одного хлопчика.

Мені хотілося подарувати любов дитині. Я сам тоді ще був дитиною. Чим далі йду по життю, тим більше розумію, наскільки це велика відповідальність. Якщо в мене будуть свої діти, вони будуть у той момент, коли я вже осяду в одному місці й зрозумію, що зможу дати дитині майбутнє, 95% свого часу, зможу нормально виховувати, дарувати любов,

– сказав артист.

Макс Барських додав, що не хоче повторювати помилок його батьків. Він зізнався, що в дитинстві був "сам по собі". Співак підкреслив, що прагне бути другом для своєї дитини.