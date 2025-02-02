Макс Барських рідко дає інтерв'ю та ще рідше ділиться потаємним. Та в останній розмові з Раміною Есхакзай співак розповів, що йому складно знайти кохану людину, передає 24 Канал. Причиною є його впізнаваність та насичений графік.

До слова Де зараз Макс Барських, який почав кар'єру на "Фабриці зірок"

Насамперед – це мій режим і графік роботи, що не дозволяє мені бути в одному місці. Я не страждаю від цього, бо розумію, що не можу зупинятися. Так склалось, що моя професія мене веде в різні кутки України або по всьому світу. Складно побудувати щось справді серйозне і довгострокове. Коли ти на відстані, цей зв'язок із часом втрачається,

– зауважив артист.

Макс Барських зізнався, що востаннє був у довготривалих стосунках 6 – 7 років тому. Виконавець пояснив, що після 2014 року, коли розпочалась його доволі успішна кар'єра, він не міг знайти часу ні для себе, ні для сім'ї.

"Коли стався перший великий успіх, я майже цілодобово працював. Було складно не те, що побудувати стосунки з кимось, а навіть для себе знайти час. Я так працював майже до 2022 року. Коли почалася повномасштабна війна, життя змінилося повністю. Але мені подобається, який вигляд має моє життя зараз і мій графік", – зауважив співак.

Зараз Макс Барських надихається короткотривалими романами та історіями інших людей, адже хоче писати про глибокі почуття й торкатись сердець слухачів. Він назвав себе "амебою, яка пливе за течією без емоцій".

Макс Барських думав про усиновлення

З'ясувалося, що Макс Барських у 25 років відвідував з подругою дитбудинок та серйозно думав про всиновлення, але на той час не мав можливостей. Тоді він часто навідував одного хлопчика.

Мені хотілося подарувати любов дитині. Я сам тоді ще був дитиною. Чим далі йду по життю, тим більше розумію, наскільки це велика відповідальність. Якщо в мене будуть свої діти, вони будуть у той момент, коли я вже осяду в одному місці й зрозумію, що зможу дати дитині майбутнє, 95% свого часу, зможу нормально виховувати, дарувати любов,

– сказав артист.

Макс Барських додав, що не хоче повторювати помилок його батьків. Він зізнався, що в дитинстві був "сам по собі". Співак підкреслив, що прагне бути другом для своєї дитини.