Макс Барських презентував нову англомовну пісню, що відгукнеться кожному

Співак Макс Барських презентував першу пісню з нового англомовного альбому. Вона отримала назву Stomach Butterfly.

Кліп вже можна подивитися на офіційному ютуб-каналі Барських. Про це повідомляє Show 24.

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Перед прем'єрою синглу Stomach Butterfly вийшло п'ять коротких відеороликів, що засновані на соціальному аудіовізувальному експерименті. У них наголошується на важливості ментального здоров'я суспільства як ключового фактора для формування майбутнього. Крім того, є англійський переклад, аби взаємодіяти з ширшою аудиторією та розповісти, що життя в українських містах триває, попри труднощі.

Перший відеоролик: дивіться відео онлайн

Коли Макс Барських подорожував за кордоном у рамках благодійних турів, то зрозумів, що потрібно встановити контакт зі світовою аудиторією. Так, перша пісня з нового англомовного альбому співака – послання для тих, хто здатен відчути справжню щирість слова та ніжність музики.

Мене надихають наші люди! Найсильнішою стороною українців є вміння жити. Війна не змогла зламати цей дух. Навіть під час постійних обстрілів наші співвітчизники продовжують будувати свій шлях, розвиватися й кохати. Я прагну, щоб свій помітив саме цю силу,

– каже Барських.

П'ять відеороликів, що передують кліпу, – це відеосповідь української молоді. Хтось пережив окупацію, хтось втратив близьких, а хтось був змушений покинути рідне місто. Однак всі вони обрали жити та продовжувати боротися в Україні. У кліпі Stomach Butterfly взяли участь ті ж самі хлопці та дівчата.

Другий відеоролик: дивіться відео онлайн

Важливо! Усі п'ять відеороликів дивіться на ютуб-каналі Макса Барських.

"У новому кліпі Макса кожна деталь відображає сучасну Україну: наша прекрасна молодь, її мужність і щирість, інтер'єр від прогресивного бренду Dizza, килим з авторським малюнком від мисткині Маші Рєви – це те, чим ми пишаємось й що демонструємо світові. Це наше майбутнє", – зазначив режисер кліпу Алан Бадоєв.

Бадоєв організував кілька акторських тренінгів, аби Макс Барських та актори змогли повністю зануритися в атмосферу єдності. Вони сідали на один килим, спостерігали за собою, одне за одним, торкалися одне одного, знімали одяг. Це була своєрідна групова терапія, після якої вони стали ближчими.

Макс Барських – Stomach Butterflies: дивіться відео онлайн

У рамках нового музичного релізу команда Макса Барських та психологиня Софія Пхаладзе запускає безплатну категорію "Разом ми сильні" у психологічному застосунку SOPHY. Вона доступна для всіх українців – і для тих, хто за кордоном, і для тих, хто в Україні.

Важливо! Завантажити застосунок SOPHY.

У цій категорії є матеріали з психологічної підтримки, щоб подолати тривожні стани, опрацювати накопичені деструктивні емоції та переживання травматичного досвіду, що пов'язаний з війною.

Нагадаємо, днями Артем Пивоваров випустив "Підманула" – це кавер-версія відомої української народної пісні. Композицію він записав разом з гуртом Kalush Orchestra – переможцями Євробаченні-2022.