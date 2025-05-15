Нещодавно був призначений командиром, – брат Неліпи розсекретив, де він служив перед загибеллю

Український шоубізнес приголомшила трагічна звістка про загибель відомого шоумена й телеведучого Максима Неліпи, який був капітаном команди КВК "Ковбої Політеха" та учасником популярних телепроєктів "Дизель Шоу", "Народна зірка", "Хто там", "Танці з зірками" та інших розважальних шоу.

За словами дружини телеведучого, Максим віддав життя за Україну 12 травня під час бойового завдання. Наразі проводиться розслідування щодо обставин його загибелі. Водночас брат Неліпи поділився деталями військової служби артиста. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Андрія Неліпи.

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Так, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Максим долучився до лав територіальної оборони, а пізніше продовжив захищати країну в Збройних Силах України. Останнім часом Максим, як повідомив його брат, "виступав" у Силах безпілотних систем, де влаштовував за допомогою БпЛА "запальні" фаєршоу для російських окупантів. Він був у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів – формування Сил безпілотних систем Збройних сил України чисельністю у полк.

Макс у званні старшого лейтенанта нещодавно був призначений командиром роти, побратими продовжують виконання бойових завдань,

– написав Андрій Неліпа, висловлюючи вдячність своєму брату.

Варто зазначити, що на початку 2025 року Максим перебував на лікуванні у відділенні щелепно-лицевої хірургії, де переніс три складні операції. Тоді він був оптимістично налаштований щодо свого одужання, зазначивши: "Перебіг хвороби та її суть непрості, але я на 100% впевнений в успіху лікування".

Напередодні наша редакція писала детальний матеріал про те, чим був відомий Максим Неліпа.