Ексдружина Неліпи розповіла, як дізналась про його загибель та чому не приїхала на похорон

Колишня дружина актора та телеведучого Максима Неліпи, який загинув на фронті 12 травня 2025 року, розповіла, як дізналась сумну звістку. Тамара також зізналась, чому не приїхала на похорон.

Подробицями Тамара Неліпа поділилась в інтерв'ю Славі Дьоміну, інформує Show 24. Вона пригадала, що дізналась про загибель Максима від сина Артема.

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Тамара Неліпа розповіла, що була з донькою Марією в місті Тель-Авів. Вони стояли на зупинці, коли подзвонив Артем і повідомив, що батько загинув. Через поганий зв'язок жінка спершу не почула, про кого говорив син.

Після цього Тамара та Марія сіли в автобус і поїхали додому. Мама Максима Неліпи раніше дізналась про загибель сина, але пізніше подзвонила до його колишньої дружини.

Подзвонили й запитали: "Максим Володимирович хто вам?". Вона сказала: "Син". Вони сказали, що він загинув при бойових обставинах і поклали трубку. А вона діабетик, серце…,

– розповіла Тамара Неліпа.

Інтерв'ю з Тамарою Неліпою: дивіться відео онлайн

Зауважимо! Раніше ми писали матеріал, що відомо про Максима Неліпу.

Чому Тамара Неліпа не приїхала на похорон

Колишня дружина Неліпи також розповіла, чому не приїхала на його похорон. За словами Тамари, вона розмовляла з мамою телеведучого, яка сказала, що буде кремація, тому немає сенсу приїжджати.

Тамара Неліпа поділилась, що ізраїльська армія відпускала сина Артема, але їм подзвонили з України та повідомили, що хлопця можуть забрати на війну. Жінка з донькою Марією хоче влітку приїхати й піти на могилу Максима.