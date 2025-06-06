До того ж він поділився, чим займається зараз. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал ТСН.

Цікаво "Пташка" Катерина Поліщук змінила позивний і вперше пояснила це рішення

Спочатку Бронюк служив у 171-му батальйоні 120-ї бригади ТрО, де опікувався логістичними питаннями та витаннями комунікації. Згодом його перевели до військового угрупування "Дністер", де він продовжив працювати в тому ж напрямку.

Водночас після року служби музикант вирішив звільнитися в запас, оскільки вдома потребував догляду його батько, який має першу групу інвалідності та переніс інсульт. Бронюк наголосив, що й надалі може бути корисним армії, не перебуваючи безпосередньо в її лавах.

Я придатний до служби, але нині маю бронь, оскільки очолюю критично важливу установу – Вінницьку обласну філармонію імені Миколи Леонтовича,

– зазначив співак.

Інтерв'ю з Віктором Бронюком: дивіться відео онлайн

Бронюк обіймає посаду генерального директора філармонії вже близько пів року. Крім того, він продовжує творчу діяльність з гуртом ТІК і займається бізнесом – є співвласником IT-компанії.