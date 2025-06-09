Подробностями Тамара Нелипа поделилась в интервью Славе Демину, информирует Show 24. Она вспомнила, что узнала о гибели Максима от сына Артема.
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Тамара Нелипа рассказала, что была с дочерью Марией в городе Тель-Авив. Они стояли на остановке, когда позвонил Артем и сообщил, что отец погиб. Из-за плохой связи женщина сначала не услышала, о ком говорил сын.
После этого Тамара и Мария сели в автобус и поехали домой. Мама Максима Нелипы раньше узнала о гибели сына, но позже позвонила его бывшей жене.
Позвонили и спросили: "Максим Владимирович кто вам?". Она сказала: "Сын". Они сказали, что он погиб при боевых обстоятельствах и положили трубку. А она диабетик, сердце..,
– рассказала Тамара Нелипа.
Интервью с Тамарой Нелипой: смотрите видео онлайн
Заметим! Раньше мы писали материал, что известно о Максиме Нелипе.
Почему Тамара Нелипа не приехала на похороны
Бывшая жена Нелипы также рассказала, почему не приехала на его похороны. По словам Тамары, она разговаривала с мамой телеведущего, которая сказала, что будет кремация, поэтому нет смысла приезжать.
Тамара Нелипа поделилась, что израильская армия отпускала сына Артема, но им позвонили из Украины и сообщили, что парня могут забрать на войну. Женщина с дочерью Марией хочет летом приехать и пойти на могилу Максима.