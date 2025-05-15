Шоумен, актор "Дизель шоу", захисник: чим був відомий Максим Неліпа, який загинув на фронті

Максим Неліпа загинув на війні 12 травня. Український актор і телеведучий з початку повномасштабного вторгнення долучився до війська, попрощавшись з професією шоумена.

Про загибель Максима Неліпи повідомила його дружина. Наразі деталі невідомі, слідство з'ясовує обставини. За словами дружини ексшоумена, останнім часом він служив командиром підрозділу. Show 24 розповість, що відомо про життя та кар'єру Максима Неліпи.

Важливо Зірка "Дизель шоу" та командир розвідувального взводу: Максим Неліпа загинув на фронті

Максим Неліпа народився у Києві, навчався у політехнічному інституті на інженера-приладобудівника. Там він мав нагоду проявити й свої творчі здібності, ставши капітаном команди "Ковбої політеху" у КВК.

У 2004 році Максим Неліпа почав працювати на українському телебаченні та бути ведучим різноманітних проєктів – від "Погоди" до лотерей тощо.

2004 – 2006 – "Програй мільйон";

2007 – 2009 – "Погода";

2004 – 2011 – "Хто там?";

2010 – 2011 – "Народна зірка.



Максим Неліпа / Фото з фейсбуку Максима Неліпи

У 2007 році Максим Неліпа взяв участь у "Танцях з зірками". Він був героєм двох сезонів, але ні Ганна Пелипенко, ні Олена Шоптенко не привели шоумена до перемоги.



Олена Шоптенко і Максим Неліпа / Фото "ТелеПростір"

У 2011 році Максим Неліпа долучився до студії "Дизель шоу".



Максим Неліпа з колегами / Фото з інстаграму Максима Неліпи

Максим Неліпа також був актором. У нього були ролі в фільмах "Здивуй мене" (2008), "Як козаки..." (2009), Байки Мітяя (2011).

Максим Неліпа у ЗСУ

Ще у вересні 2014 року Максим Неліпа отримав повістку. Тоді він зізнався, що готовий стати на захист країни.

Порядок денний прийшов на домашню адресу. Наразі відправляють на проходження медкомісії, а там – подивимося. У разі потреби ухилятися від виконання боргу перед країною не стану, я готовий захищати Україну. Це обов'язок кожного, незалежно від професії,

– казав шоумен.

Максим Неліпа таки долучився до війська, але вже у березні 2022 року. Спершу був солдатом, а згодом став старшим лейтенантом. Актор підкреслював, що його вступ до армії – це "безальтернативна відповідь на ситуацію, в якій опинилась вся Україна".

Ось коли можна із впевненістю сказати, що попрощався на невизначений строк з творчими турботами шоумена. А щодо інженерних навичок, набутих в аудиторіях альма-матер, тут все навпаки. Вчасно згадав, що розуміюся на програмуванні, вмію користуватися паяльником, та ще у шкільні роки непогано стріляв по мішенях у тирі,

– ділився захисник.

У 2024 році Максим Неліпа повідомляв, що є командиром розвідувального взводу командного складу Сухопутних військ.



Максим Неліпа / Фото з фейсбуку Максима Неліпи

На початку 2025 брат Максима Неліпи повідомив, що він потрапив до лікарні у відділення щелепно-лицевої хірургії та переніс три операції.

Тепер він не лише шоумен, а й воїн, захисник України. Зараз він норм. "Виступає" у ЗСУ – влаштовує за допомогою БпЛА "запальні" фаєршоу для російських окупантів. Від роботи його "творчого колективу" ворог весело шагає на концерт до Кобзона і на КВН до Маслякова,

– розповідав брат військового.

Згодом і сам захисник вийшов на зв'язок і спростував чутки про важке поранення.

Актор був одружений. У пари народилося двоє дітей – син і донька.



Зіркового батька у війську підтримувала сім'я / Фото з інстаграму Максима Неліпи

Редакція Show 24 висловлює щирі співчуття рідним, друзям і близьким Максима Неліпи. Вічна пам'ять захиснику України.