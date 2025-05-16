Марічка Падалко показала особисте повідомлення від Максима Неліпи, який загинув на війні

Телеведуча Марічка Падалко розповіла про те, яким знала Максима Неліпу. Вона зізналась, про що найбільше шкодує після його загибелі.

Марічка Падалко поділилась спогадами про захисника у коментарі OBOZ.UA, пише Show 24. Вона поділилась, що знала Максима Неліпу не як колегу, а як батька та сусіда.

До слова "Віддав своє життя, щоб інші жили": друзі та колеги Неліпи поділились спогадами про нього

Ведуча пригадала, що вона й Максим Неліпа мешкали в одному районі та відстоювали від забудови Павлівський сквер. А коли Марічка Падалко підшуковувала дитячий садок для дітей, Максим їй порадив хороший заклад, куди ходив його син.

"А молодша донька Катя була в одній групі з Машею Макса й Томи. Він був дуже гарним татом. З одного боку, традиційний, турботливий, з іншого – дуже легкий, створював навколо дітей невагому атмосферу", – розповіла Марічка Падалко.

Ведуча показала листування з Максимом Неліпою. На скриншоті видно повідомлення від військового. Він відмовлявся давати Марічці Падалко інтерв'ю через заборону командування.

І знаєте, про що я дуже зараз шкодую? Десь пів року тому, час від часу я почала писати йому повідомлення з проханням дати інтерв'ю. Я наполегливо його вмовляла, тому що публічної розмови з ним, як із військовим, – такого не було ніде. Він увесь час відповідав, що командування проти,

– розповіла ведуча.

Падалко зізналась, що шкодує про те, що не проявила більше наполегливості. Адже тепер немає можливості дізнатися його історію як військового, чим він жив останні роки.



Листування Марічки Падалко з Максимом Неліпою / Фото з інстаграму Марічки Падалко

Максим Неліпа загинув на фронті

Український телеведучий, актор, зірка "Дизель шоу" та військовослужбовець Максим Неліпа загинув на фронті. Обставини ще з'ясовуються.

З березня 2022 року Максим Неліпа змінив професію шоумена на військового. Спершу був у теробороні, потім у ЗСУ. Воїн у званні старшого лейтенанта був командиром роти у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів.